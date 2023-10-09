В центре Челябинска «ВитаСмайл» представил вниманию жителей уникальный медицинский центр

Известная стоматологическая сеть освоила новые направления

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Бренд «ВитаСмайл» у челябинцев прочно ассоциируется со стоматологией: за время работы сети клиник красивую улыбку здесь приобрели больше 92 тысяч пациентов. Но с недавних пор посетители «ВитаСмайл» могут воспользоваться здесь не только стоматологическими услугами: в центре Челябинска открылся медицинский центр, где до мелочей продуман комплексный подход к здоровью и красоте пациентов

В этом году клиника решила заявить о себе в новом свете — как о многопрофильном медицинском центре. Команда рассказала о своих передовых технологиях, высококлассном оборудовании и комфортном лечении, организовав клиентский день. Гостями стали давние друзья клиники, а также те, кто ее ни разу не посещали.

«Мы 21 год занимались только стоматологией. И вот сейчас построили в центре города красивое здание с концепцией многопрофильного медицинского центра. Мы объединяем стоматологию, пластическую и челюстно-лицевую хирургию, направление ЛОР, представлены все специалисты поликлинического профиля. Кроме того, я считаю, что главное в медицинской деятельности — грамотная своевременная диагностика. Для этого у нас организован диагностический комплекс: компьютерная томография, маммография, ультразвуковые исследования, функциональная диагностика. Мы стали универсальной клиникой, потому что поняли, что нам доверяют свое здоровье многие челябинцы, да и приезжие тоже», — рассказала директор сети клиник Нажия Хасанова перед началом праздника.

Медицинский центр «ВитаСмайл» в цифрах:

4,3 тысячи квадратных метров и пять этажей;

более 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования;

180 специалистов.

Часть гостей оказались давними знакомыми медиков.

«Самое главное, сердце нового центра — энергетика этого места, где возвращается здоровье и красота. Здесь чувствуется душа и определенная философия», — считает одна из постоянных клиенток «ВитаСмайл» Наталья.

Сам праздник устроили в уютном фойе центра: гостей встречала пара мимов в костюмах врачей, играл саксофон, поднимали настроение закуски и напитки. Но медицинский уклон чувствовался даже в вопросах викторины, которой челябинцев «разогревали» перед главным сюрпризом вечера. Чем занимается врач-ортодонт? Для чего нужен аппарат Morfeus? Что такое смас-лифтинг?





«Когда-то, в 2002 году, мы открывали первую стоматологическую клинику на три кресла. Это было очень волнительно и немножко страшно. Но у нас было много решительности, понимания, что это наш, верный путь. За прошедшее время мы стали сетью стоматологических клиник. И поняли, что можем замахнуться на большее — на медицинский центр и центр красоты и здоровья. За эти годы нашими пациентами стали более 92 тысяч человек. Ежемесячно к нам приходят 640—680 новых клиентов. И в среднем 80 процентов людей приходят по рекомендации родных, близких, знакомых. Это не просто цифры! Для нас это многолетний, ежедневный труд и повод для гордости! Труд мой и моей команды! Но все это состоялось только благодаря доверию наших пациентов», — обратилась к гостям Нажия Хасанова.

Сюрпризом вечера оказалась экскурсия по всем уголкам нового центра, которую для новых и старых знакомых провела сама Нажия Галиулловна. От праздничного стола на первом этаже гости переместились на второй этаж, где расположились визитные карточки сети — отделения взрослой и детской стоматологии.





Директор сети клиник показала свою гордость — диагностический центр. Современный томограф позволяет проводить исследования даже под наркозом. Это особенно важно, например, для диагностики состояния маленьких детей с челюстно-лицевыми травмами. Тут же расположены другие аппараты. Кстати, несмотря на праздник и довольно позднее время, в крыльях второго этажа шел прием: центр «ВитаСмайл» работает до 21 часа.

Выше владений стоматологов — искушение для женщин, центр здоровья и красоты. Но и здесь все начинается с постановки диагноза, а еще к услугам пациентов здесь же — «кардиолог, окулист и любой специалист», как срифмовала одна из сотрудниц центра.

«Косметология — это не только красота, это здоровье и лечение. Ведь без здоровья невозможно достичь красоты. Я, признаюсь, просто влюблена в наши аппараты. Я могу взять их и сделать вашу кожу сияющей и ровной», — рассказывала дамам дерматолог Елена Яровая.

Гости могли не только поглазеть, но и приобрести специализированные наборы французской косметики. Выбор не случаен, объясняли медики, ведь именно Франция — родоначальник эстетической косметологии.

Вот на четвертом этаже погулять не удалось: здесь расположены стационар и операционная, самая стерильная зона центра «ВитаСмайл».

Зато под самой крышей — снова раздолье для пациентов. В уютных одноместных палатах дневного стационара можно не только пройти необходимые процедуры и полежать под капельницей: после лечения женщина здесь же может принять душ, накраситься и дальше пойдет покорять мир.

Приятным завершением вечера стали мастер-классы от ведущих специалистов клиники о красоте и здоровье. А на крыше здания, которая, кстати, является прогулочной для пациентов центра, гостей ждал еще один сюрприз — выступление барабанщиков в огнях ночного города.

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