«Уютное воскресенье» — так назвали программу — будет состоять из нескольких блоков.
В полдень 1 января на площади начнется часовая концертно-игровая программа «Новогодняя история золотой рыбки».
С 13:00 до 14:00 можно будет увидеть театрализованное представление «Как морской царь поверил в чудо».
А с 13:00 до 15:00 — принять участие в игровом квесте «Эльфы в морском царстве».
И весь день на площадке — с 12:00 до 18:00 — гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Не забудьте также заглянуть в дом Деда Мороза от ОТВ, который также открыт в ледовом городке на площади Революции.