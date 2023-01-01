В центре Челябинска в полдень стартует праздничная программа

Гостей приглашает ледовый городок на площади Революции

Ледовый городок на площади Революции приглашает челябинцев на праздничную программу. Об этом утром 1 января сообщает пресс-служба администрации города.

«Уютное воскресенье» — так назвали программу — будет состоять из нескольких блоков.

В полдень 1 января на площади начнется часовая концертно-игровая программа «Новогодняя история золотой рыбки».

С 13:00 до 14:00 можно будет увидеть театрализованное представление «Как морской царь поверил в чудо».

А с 13:00 до 15:00 — принять участие в игровом квесте «Эльфы в морском царстве».

И весь день на площадке — с 12:00 до 18:00 — гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой.