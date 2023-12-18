Мэрия Челябинска сообщает, что авария на водоводе на улице Воровского устранена. Почти сутки потребовалось коммунальщикам для решения проблемы.
«Водоснабжение восстановлено в полном объеме, в том числе во всех медицинских учреждениях. В течение часа параметры будут доведены до нормативных»,
— прокомментировали городские власти.
Напомним, накануне вечером на улице Воровского перекрыли движение транспорта из-за крупной коммунальной аварии. Реки воды затопили проезжую часть. Работы по поиску места порыва на водоводе не прекращали всю ночь, только к полудню сегодняшнего дня удалось найти причину аварии. Из-за нехватки воды отменили прием пациентов стационары двух челябинских больниц.