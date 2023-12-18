В центре Челябинска устранили крупную аварию на водоводе

Почти сутки на улице Воровского не было воды

Мэрия Челябинска сообщает, что авария на водоводе на улице Воровского устранена. Почти сутки потребовалось коммунальщикам для решения проблемы.

«Водоснабжение восстановлено в полном объеме, в том числе во всех медицинских учреждениях. В течение часа параметры будут доведены до нормативных»,

— прокомментировали городские власти.



Напомним, накануне вечером на улице Воровского перекрыли движение транспорта из-за крупной коммунальной аварии. Реки воды затопили проезжую часть. Работы по поиску места порыва на водоводе не прекращали всю ночь, только к полудню сегодняшнего дня удалось найти причину аварии. Из-за нехватки воды отменили прием пациентов стационары двух челябинских больниц.