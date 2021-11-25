В центре Челябинска устранили источник радиоактивного излучения

На улице Труда был превышен радиационный фон

В центре Челябинска устранили источник радиоактивного излучения. На улице Труда специалистами был изъят сегмент ионизирующей трубы, а участок тротуара оградили и забетонировали, сообщает пресс-служба управления безопасности города.

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска сообщило, что на улице Труда недалеко от автоцентра «Восток-Лада», сегмент ионизирующей трубы был изъят специалистами ООО «РадиоИзотопные Приборы», а участок тротуара оградили и забетонировали.

«В настоящее время превышение радиоактивного фона не зафиксировано», — сообщили в управлении безопасности.

На месте радиоактивного излучения работали сотрудники МЧС, полиции, специалисты Роспотребнадзора, представители Администрации города, спасатели Челябинской городской службы спасения.

Напомним, что 22 ноября, после сообщения инженера-физика Андрея Ожаровского об излишках уранового излучения, специалисты Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части измеряли уровень радиации и подтвердили, что радиационный фон был превышен. Но в ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что здоровью и безопасности городских жителей он не угрожал.

Автор: Анастасия Ананасова.