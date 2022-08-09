В центре Челябинска установят рояль под открытым небом

Идею общественников воплотят в сквере напротив ЮУрГУ

В челябинском сквере на улице Тернопольской, через дорогу от главного корпуса ЮУрГУ, в будущем году появится рояль. Об этом сегодня, 9 августа, сообщил глава Центрального района города Виктор Ереклинцев в прямом эфире «Большой редакции».

Настоящий рояль установят в южной части сквера, ближе к улице Сони Кривой. По словам Виктора Ереклинцева, идею предложили общественники из проекта «Перезагрузка». А Центр развития городской среды уже придумал навес для инструмента в виде перголы.

«Такие вещи, кстати, здорово работают. В Екатеринбурге, в каком-то сквере, стоит зеленое пианино или рояль, и там поют караоке под открытым небом. Люди приходят, открывают тексты песен на телефонах. Кто-то играет, а все остальные поют», — поделился Виктор Ереклинцев.

В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» глава Центрального района уточнил, что в реализации проекта смогут принять участие все заинтересованные горожане — помочь финансово или, например, подарить рояль.