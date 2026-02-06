В центре Челябинска установят новые дорожные знаки и начнут эвакуировать машины

Изменения на участке улицы Воровского возле площади Революции вступят в силу с 25 февраля

Новые дорожные знаки, запрещающие парковку, появятся в начале улицы Воровского в Челябинске для обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

«Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об установке знаков 3.27 „Остановка запрещена“ и 8.24 „Работает эвакуатор“ на участке улицы Воровского в районе дома № 5. Это необходимо для устранения помех движению общественного транспорта по выделенной полосе», — говорится в сообщении.

Монтаж знаков будет завершен до 25 февраля 2026 года. После этой даты на указанном участке начнется принудительная эвакуация автомобилей, нарушающих запрет.

Администрация города предлагает водителям заблаговременно ознакомиться с изменениями в организации дорожного движения и соблюдать установленные правила парковки.