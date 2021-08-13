В центре Челябинска установили антивандальный общественный туалет

Кабинки будут отапливаться в холодное время года

В Центральном районе Челябинска на пересечении улицы Володарского и проспекта Ленина установили бесплатный общественный туалет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Помещение отапливается, в холодный период будет также подогреваться вода, вентиляция включается автоматически при открывании дверей. Также здесь есть электросушилка и откидной пеленальный столик», — рассказали в администрации города.

Кабинки для мужчин и женщин заработают в конце следующей недели. Сейчас объект подключают к сетям и тестируют его работу.

Туалет сделан из нержавеющей стали, что защитит кабинки от вандалов. Помещение обошлось городу в 2,6 миллиона рублей. Дизайн разработали специалисты комитета архитектуры Челябинска.