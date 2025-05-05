В центре Челябинска расписали трансформаторные подстанции

Техсооружения преобразили в рамках проекта «Город в красках»

В Челябинске в районе площади Революции серые трансформаторные подстанции превратились в арт-объекты. Сотрудники Детской художественной школы искусств изобразили на них английскую телефонную будку, стелу, посвященную основателям города, и театральную сценку, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Технические сооружения расписывают в рамках проекта «Город в красках» с учетом исторического и культурного контекста мест, в которых они расположены. Например, перед Пасхой в городе расписали несколько подстанций около храмов — изображения на них соответствующие.

«Арт-объекты у храмов пользовались большой популярностью у челябинцев: их рассматривали, фотографировали и публиковали в соцсетях. Впереди еще четыре праздничных дня. Тысячи челябинцев будут гулять по центру города, участвовать в масштабных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы. Уверен, новые рисунки не останутся незамеченными»,— отметил мэр Челябинска Алексей Лошкин.

Техсооружения продолжат преображать.