В центре Челябинска пять раз спиливали болгаркой дорожное ограждение

Виновник будет привлечен к административной ответственности

Вандалы активизировались в Челябинске. За последнюю неделю на их счету повреждение скульптуры на Кировке, разрушение вазонов с петуниями, а также систематичное спиливание дорожного ограждения. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выяснилось, что забор спиливал один из собственников ресторана The Center по улице Воровского. По словам вице-мэра Дмитрия Агеева, этот человек уже привлекался к административной ответственности.

«В отношении него мы принимаем меры административной ответственности, более того, я дал поручение, чтобы разобрались на этот счет в гражданско-правовом порядке и с правоохранительными органами довели эту ситуацию до финала. Я обращаюсь к жителям города и призываю не совершать противоправных действий в отношении наших объектов благоустройства», — сказал глава города Алексей Лошкин.

В деле со скульптурой «Модница» виновников ищут. В администрации сообщили, что зеркало для нее заказано, а также подано заявление в полицию.