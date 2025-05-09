В центре Челябинска провели реконструкцию отправки на фронт танкистов-добровольцев

Ребята ушли на войну 9 мая 1943 года

На челябинской Кировке провели историческую реконструкцию торжественной отправки на фронт танкистов-добровольцев. Атмосферой делятся корреспонденты ИА «Первое областное».

Проводы прошли 82 года назад — 9 мая 1943 года. Южноуральцы тогда вручили наказ бойцам 244-й (позже 63-й) Челябинской танковой бригады. Этот своего рода документ подписали более миллиона жителей региона. А на отправке военных было 45 тысяч зрителей.

В составе Уральского добровольческого танкового корпуса военные 27 июля 1943 года стали участниками масштабного Бориловского танкового сражения в Орловской области. Именно там немцы назвали корпус «танковой дивизией черных ножей». Добровольцы дошли от Орла до Берлина, а закончили войну 9 мая 1945 года, освободив Прагу.

Памятник танкистам-добровольцам в центре Челябинска открыли к 30-летию Победы 8 мая 1975 года. Спустя два года его включили в список объектов культурного наследия, и монумент стал иметь охранный статус.

Именно у этого памятника, в историческом месте, и провели реконструкцию знаменитого события. До ее начала губернатор Алексей Текслер пообщался с заместителем директора Объединенного госархива области Николаем Антипиным. Глава региона ознакомился с наказом военным честно выполнять свой долг по защите Родины.

«Отмечу внимательность к деталям, с которой была воссоздана атмосфера тех лет. Мы видим не только внешнюю картину, но и чувствуем дух времени, понимаем, какой ценой досталась нам Победа. Это не просто реконструкция, это урок патриотизма, который останется в памяти каждого, кто сегодня здесь присутствовал»,— сказал Алексей Текслер.

Наказ зачитали с трибуны, оформленной в духе тех лет. В нем говорилось, в частности «Делайте так, чтобы Уральский добровольческий танковый корпус еще больше прославил Урал, прославил Родину!». Жители Челябинска смогли стать участниками исторического действа, облачившись в одежду того времени.

В мероприятии были задействованы почти 300 человек: реконструкторы, члены военно-патриотического клуба «Дивизион», курсанты-штурманы и волонтеры Победы. Были актеры Камерного, Молодежного и Нового художественного театров. В реконструкции также использовали историческую военную технику: четыре автомобиля ГАЗ-67Б и ГАЗ-ММ, два мотоцикла М-72 и один бронеавтомобиль БА-64.