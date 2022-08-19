В центре Челябинска провалился асфальт из‑за аварии на водопроводе

На улице Лесопарковой ограничили движение транспорта

В Челябинске из-за коммунальной аварии на сетях водоснабжения провалился асфальт в районе дома 10 по улице Лесопарковой. В настоящее время ограничено движение транспорта в сторону проспекта Ленина. На месте ведут восстановительные работы. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в мэрии.

«Просим автовладельцев скорректировать свои маршруты. Движение на указанном участке будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в прошлом году поздним вечером 8 апреля напротив дома 7 по улице Куйбышева провалился кусок дорожного полотна на канализационном коллекторе. На месте работали коммунальщики, спасатели и сотрудники МЧС.