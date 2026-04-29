В центре Челябинска проходит выставка «звучащих» фотографий «Вдохновение. Музыка в кадре»

Это персональный проект нашей коллеги — фотокорреспондента ИА «Первое областное» Людмилы Ковалевой

В центре Челябинска в эти дни проходит выставка руководителя Челябинского фотоклуба и нашей коллеги — фотокорреспондента ИА «Первое областное» Людмилы Ковалевой. По долгу службы Людмиле приходится бывать на самых разных мероприятиях: вчера она снимала работу хирургов в операционной, сегодня идет на прием к губернатору, завтра будет на хоккейном матче. Но где бы не была мастер, ее снимки всегда становятся украшением журналистского материала. И все же есть в душе фотохудожника особенная любовь — к культурной жизни Челябинска, к музыке. Она и стала темой для выставки «Вдохновение. Музыка в кадре» (0+).

«Неудивительно, что в преддверии 2027 года, когда Челябинск получит статус культурной столицы России, моя выставка посвящена теме искусства. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера на Южном Урале сейчас замечательная культурная жизнь, которой завидуют другие регионы. На нашей земле живут уникальные творческие люди, и они не собираются никуда уезжать — они хотят жить и работать в Челябинской области», — замечает сама фотограф.





Экспозиция выставки «Вдохновение. Музыка в кадре» состоит из двух частей. На черно-белых полотнах — дирижеры и музыканты. Цветные кадры — сцены спектаклей, в основном Театра оперы и балеты имени Глинки.

«Мне особенно приятно быть на этой выставке, так как героем одного из снимков стал я в образе Мороза в опере „Снегурочка“. И в этом кадре, и в других фотографу удалось поймать удивительные моменты, когда артист максимально выражает суть своего персонажа», — говорит солист челябинской оперы Виктор Кириллов.

Кто-то из гостей удивляется: неужели герои специально позировали на камеру? Становились в эффектную позу и изображали эмоции? Конечно, нет. Все кадры сделаны в ходе репортажной съемки.



«Все снимки сделаны во время естественного течения спектаклей или репетиций. Этим и проверяется искусство фотографа», — замечает Людмила Ковалева.

Среди гостей выставки — давние друзья фотографа, фотолюбители из Озерска Сергей Курзанов и Анна Каракулева. Оба признаются, что снимки Людмилы Ковалевой легко узнаются среди сотен других, ведь у автора есть свой почерк, который можно прочитать в деталях.

«Она умеет не просто поймать красивый момент, а создать художественный образ героя. Еще и вложит в него личное отношение», — говорят озерчане.

«Чтобы так снимать, нужна потрясающая голова, а также душа и сердце. Людмила с одинаковым успехом показывает и великих, и простых людей. Все становятся прекрасными, когда попадают в фокус ее объектива», — добавляет челябинский тележурналист Ирина Роготовская.

Посмотреть выставку пришли также первые учителя и наставники Люды. К преподавателю фотодела Людмиле Бородулиной в педагогический институт Людмила бегала еще школьницей.

«Я поражаюсь этим снимкам, как они сделаны. Фотографии не звучат, но в этих снимках я слышу звуки — музыку создают особенное освещение, пойманное в кадр движение», — говорит педагог.

Один из старейших фотохудожников региона Вячеслав Бакин принес с собой фотографию, где Людмила, которой около года, сидит в кругу маститых фотографов города. Ее отец был одним из них, а первыми игрушками девочки — пленки и баночки для проявки. Так что другого пути, кроме как в фотографию, у Людмилы не было.

Фотограф Челябинской филармонии Надежда Пелымская поблагодарила Людмилу Ковалеву за вклад, который та вносит в летопись региона. Благодаря таланту и невероятному трудолюбию Люды многие творческие выступления, проходившие на Южном Урале, навсегда останутся в памяти земляков и потомков. Кстати, наша коллега не только снимает культурную жизнь региона, но еще и пишет о ней статьи. А с недавних пор Людмила ведет личный канал «Ковалёва_КУЛЬТ_про_СВЕТ» в «Телеграме» и «Максе», где можно следить за культурной жизнью Челябинска. В начале года канал Людмилы стал победителем конкурса PR-специалистов Челябинской области PRЕМИЯ-2025.

Посетить выставку «Вдохновение. Музыка в кадре» можно в Концертном зале им. С. С. Прокофьева до 10 мая. Вечером — придя по билетам на один из концертов, а днем — бесплатно.

Людмила Ковалева — член Русского географического общества, Ассоциации фотографов «Евразия», Международной федерации фотоискусства FIAP, руководитель Челябинского фотоклуба. Она неоднократно становилась победителем и призером всероссийских и международных фотоконкурсов, а также участником фотовыставок. Снимки Людмилы Ковалевой регулярно публикуют ведущие СМИ региона. В объективе автора не только культурные события города и региона, но и жизнь общества, работа промышленных предприятий и спортивные мероприятия.