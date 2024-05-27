В центре Челябинска продолжается ремонт трамвайных путей

Второй этап работ стартует завтра

С 24 мая в Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта начало действовать ограничение движения. Ремонтные работы на трамвайных путях проходят в три этапа. Первый завершается сегодня, 27 мая.



«Уложены крупноформатные плиты, заасфальтированы примыкания. Часть потока машин в направлении ЮУрГУ запущена по отремонтированному переезду», — сообщают в пресс-службе организации перевозок Челябинской области.

Второй этап пройдет с 28 мая по 2 июня. Продолжится ремонт переезда на второй половине перекрестка. Ограничение движения транспорта будет введено по южной стороне проспекта Ленина (возле педагогического университета), потоки будут запущены по северной стороне (возле сквера Алое поле).

Напомним, что трамвайный переезд обещают отремонтировать ко Дню России.