В центре Челябинска продлили транспортное ограничение из‑за ремонта теплосетей

Сроки пришлось сместить ради сохранения голубых елей

Транспортное ограничение на перекрестке проспекта Ленина и улицы III Интернационала, введенное из-за ремонта тепловых сетей, продлится до 4 октября, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск». Ранее завершить ремонт и открыть движение планировали 15 сентября.



Как писало ранее ИА «Первое областное», движение на перекрестке ограничили с 2 сентября и планировали снова открыть спустя две недели. Смещение сроков в «УСТЭК-Челябинск» объяснили техническими сложностями ремонта и необходимостью сохранить растущие вблизи проведения земляных работ голубые ели.



В компании уточнили, что в настоящее время подрядчик подошел к завершающему этапу ремонта и занимается восстановлением нарушенного благоустройства после проведенной реконструкции участка теплосети.



«Полное открытие дорожного движения запланировано к 22:00 4 октября 2022 года», — сообщили в «УСТЭК-Челябинск».

В ходе ремонта теплотрассы по улице III Интернационала компания заменила порядка 1 километра магистральных стальных труб. Новые трубы имеют тепловую изоляцию из пенополиуретана. Срок их службы составит 30 лет. Последний раз сети на данном участке магистрали меняли в начале 90-х годов прошлого века.