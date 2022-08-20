В центре Челябинска продлили ограничение движения из-за коммунальной аварии

Специалисты устраняют ЧП

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Лесопарковой в районе дома № 10 в связи с коммунальной аварией, сообщили 20 августа в пресс-службе администрации Челябинска.

«Закрыто движение по улице Лесопарковой в районе дома № 10. Возможны объезды по улицам Сони Кривой, Смирных, Витебская. Ограничение будет действовать до полного устранения аварийной ситуации»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят заранее корректировать свои маршруты.

Напомним, авария на сетях водоснабжения произошла 19 августа. Тогда движение по улице Лесопарковой в сторону проспекта Ленина перекрыли до устранения ЧП.