В центре Челябинска приступят к ремонту трамвайного переезда

Работы проведут в несколько этапов

В ближайшие выходные в центре Челябинска приступят к ремонту трамвайного переезда на пересечении улиц Цвиллинга и проспекта Ленина. Ремонтные работы будут проведены в несколько этапов, сообщают в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области».



Первый этап стартует в ночь на 6 июля и продлится до 23:00 11 июля. Работы будут вестись на северной стороне перекрестка. Движение автотранспорта в сторону ЮУрГУ будет организовано по южной стороне (ближе к площади Революции).

Второй этап начнется с 23:00 11 июля до 16 июля 23:00 часов — работы на южной стороне перекрестка, движение в сторону ЧТЗ будет организовано по северной стороне (ближе к дому Ленина, 54).

Полное закрытие движения будет на третьем этапе, который продлится с 23:00 16 июля до 23:00 17 июля.

«Закрытие движения через перекресток на одни сутки, движение со стороны ЮУрГУ и ЧТЗ будет возможно только с правым поворотом на Цвиллинга», — говорится в сообщении.

На первом и втором этапах движение по проспекту Ленина будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. Также на это время отменяется троллейбус № 16.