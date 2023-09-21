В центре Челябинска появится дубовая аллея в честь уральских танкистов

Деревья высадят у стен областного архива

В грядущую пятницу, 22 сентября, служба архива Челябинской области отмечает 102-ю годовщину со дня своего образования. Как сообщили в Объединенном госархиве региона, праздник отметят акцией «Пополни историю»: южноуральцы могут принести на хранение документы, фотографии или предметы из семейных коллекций. Кроме того, в этот день выставят документы из личного фонда директора музея трудовой и боевой славы ЧТЗ Надежды Дида.

Ключевое событие праздника — высадка дубовой аллеи и плодовых деревьев у стен госархива. Это будет сделано в честь 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса. Кстати, в минувшем мае в Челябинской области учредили новую памятную дату, которую будут отмечать 11 марта, — День народного подвига по формированию корпуса в годы Великой Отечественной войны. Это было самое народное боевое подразделение армии: уральцы собрали огромные средства на обмундирование земляков и боевую технику.

«Праздник архива пройдет под знаком личных фондов и будет посвящен фондообразователю, заслуженному деятелю культуры, директору Музея трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода Надежде Артемьевне Дида. Ее личная коллекция документов, созданная в архиве, одна из самых интересных и богатых, в ней отражена не только трудовая и общественная деятельность, но и представлено много материалов, касающихся истории Челябинска и Челябинской области, особенно сферы культуры», — заявили в региональном госархиве.

В этот же день состоится торжественное заключение соглашения о сотрудничестве архива с Конгрессом татар Челябинской области.