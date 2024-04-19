В центре Челябинска полиция начнет патрулировать улицы на электромобилях

Охранять безопасность будут и в парке им. Ю. А. Гагарина

В центре Челябинска возобновляет работу модульный пункт полиции. Сотрудники полка ППС будут нести службу на электромобилях и электроквадроциклах, сообщили в УМВД по городу.

Модульный пункт полиции рядом с памятником Игорю Курчатову открыли в сентябре прошлого года.

«Малогабаритная и мобильная техника неплохо показала себя в действии. Несение службы на электротранспорте позволило сотрудникам полиции быстро перемещаться по парку и оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях», — прокомментировали в городской полиции.

В Челябинской области работают уже шесть аналогичных пунктов полиции.

Устанавливать модульные отделения в маленьких населенных пунктах ранее предложил начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Идею поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

