В центре Челябинска перекрыли движение в связи с проведением концерта «Крымская весна»

Дороги будут закрыты до окончания мероприятия

Сегодня, 18 марта, в центре Челябинска с раннего утра ограничено движение транспорта в связи с проведением праздничного концерта «Крымская весна» в ЦПКиО имени Гагарина. Подробнее о том, где именно нельзя проехать до окончания мероприятия, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта закрыто по улице Коммуны от улицы Энгельса до 2‑го Институтского переулка, а также по улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

Кроме того, ограничен въезд на парковки у памятника Игорю Курчатову и в 2‑м Институтском переулке.

Горожан просят учитывать ограничения и заранее продумывать маршруты.

Напомним, праздничный концерт «Крымская весна», посвященный 10‑летию воссоединения Крыма с Россией, начнется в 15:00 сегодня, 18 марта. Вход свободный. Для гостей мероприятия выступят различные творческие коллективы. Специальным гостем вечера станет группа «Земляне».