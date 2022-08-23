В центре Челябинска перекроют движение транспорта на время соревнований

С 26 по 27 августа улицу Коммуны заблокируют от автомобилей

Челябинск принимает Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта. В мэрии предупредили, что соревнования затронут работу транспорта: по улице Коммуны закроют движение на сутки.

Движение транспорта закроют с 18:00 часов 26 августа до 16:00 часов 27 августа по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка.

В мэрии попросили водителей заранее планировать свои маршруты.

Кроме того, в Челябинске с 25 августа изменится схема движения пяти автобусных маршрутов. Они отправятся прямо по проспекту Победы, по обновленному Ленинградскому мосту.

Напомним, с 25 по 28 августа на стадионе имени Елены Елесиной пройдут соревнования по легкой атлетике. На соревнованиях в Челябинске выступят более 400 сильнейших спортсменов страны, которые разыграют комплекты наград в 40 видах программы.