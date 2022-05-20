В центре Челябинска перекроют движение из‑за съемок телемарафона

Ограничение коснется участка улицы Кирова

В воскресенье, 22 мая, в Челябинске на время проведения съемок Всероссийского телемарафона закроют движение транспорта по улице Кирова. С 7 до 11 часов будет закрыто движение по улице Кирова на участке от Братьев Кашириных до Труда. Об этом сообщили в администрации города.

На это время движение трамваев по улице Кирова и на медгородок будет закрыто.

Маршруты будут работать следующим образом:

№ 3 «ЧМК — ул. Чичерина» и «Завод им. Колющенко — депо № 1»;

№ 16 «Ул. Чичерина — ЧМК» и «Завод им. Колющенко — депо № 1»;

№ 18 «ЧМК — ул. Чичерина» и «Ул. Чистопольская — ул. Труда — ул. К. Маркса — ул. Чистопольская»;

№ 20 «ЧМК — ул. Чичерина»;

№ 22 «Ул. Чичерина — ЦХП» и «Ул. Чистопольская — ул. К. Маркса — ул. Труда — ул. Чистопольская».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Речь идет о Всероссийском телевизионном марафоне-фестивале молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Проведение марафона предполагается в День России 12 июня на платформе «Смотрим.ру».



Напомним, в воскресенье, 22 мая, в Челябинске пройдет шестой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». На время проведения спортивного мероприятия движение транспорта на северо-западе города ограничат.

Также в Челябинске на улице Доватора ограничат движение из-за ремонта теплосетей и временно перекроют участки на Шаумяна и Колсанова.

