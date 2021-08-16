В центре Челябинска отремонтируют подземный пешеходный переход

Последние годы объект находился в аренде у частной фирмы, сейчас же его взял на свой баланс комитет дорожного хозяйства

В Челябинске вслед за ремонтом «подземки» на площади Революции приведут в порядок еще один подземный пешеходный переход — на остановке «Центральный рынок». Об этом 16 августа на аппаратном совещании в администрации города сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Пешеходная «подземка» на пересечении проспекта Ленина и улицы III Интернационала ранее сдавалась в аренду частной фирме. За это время никаких ремонтных работ на объекте не проводили — переход в центре города выглядел неухоженно.

Этим летом МБУ «Геоцентр», учредителем которого выступает комитет дорожного хозяйства Челябинска, принял переход на свой баланс, чтобы в дальнейшем провести там ремонт.

«Силами МБУ „Геоцентр“ начато содержание подземного пешеходного перехода. Сотрудниками МБУ были выполнены работы по уборке, вывозу мусора, восстановлению фасадной части спуска в подземный переход и частично вымыты стены от граффити», — доложил главе города Максим Куляшов.

Корреспондент ИА «Первое областное» 16 августа спустился в подземный переход возле остановки «Центральный рынок». Киоски на данный момент в нем закрыты, а вот стены по-прежнему пестрят многочисленными яркими граффити. Невооруженным взглядом видно — переходу требуется ремонт.

Сейчас городские власти решают, что делать с переходом у Торгового центра. Ранее комитет дорожного хозяйства ответил ИА «Первое областное», что одна из идей — отдать пространство для воплощения культурных проектов.

Сегодня администрация города содержит 10 подземных пешеходных переходов, которые находятся в разных районах города. Каждый день через эти туннели проходят тысячи челябинцев. При этом многие подземные переходы выглядят мрачными, неухоженными, а местами даже опасными. Журналист ИА «Первое областное» заглянул в несколько «подземок», чтобы оценить их состояние.