В центре Челябинска открылся новый детский сад

Рассчитанное на 230 мест учреждение уже приняло первых воспитанников.

В микрорайоне Ньютон Челябинска открылся новый детский сад «Незабудка», рассчитанный на 230 детей. Первых воспитанников учреждение уже приняло, а руководство детского сада прислушивается к родителям маленьких посетителей, чтобы создать ещё более комфортные условия.

Детский сад, расположенный на улице Татищева, 252, стал структурным подразделением образовательного центра «Ньютон». Учреждение рассчитано на десять групп, три из которых созданы для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В детском саду есть всё необходимое, на территории учреждения оборудованы спортивная и прогулочная площадки, имеющие травмобезопасное покрытие. Но руководство планирует развивать детский сад и дальше.

«Мы хотим создать развивающую среду, способствующую раскрытию потенциала ребёнка. Для малышей будут доступны занятия английским языком, хореографией, вокалом, фитнесом. Будет создана многофункциональная сенсорная комната, которая может служить комнатой психологической разгрузки, а также пространством для развития познавательного интереса воспитанников. Поступают вопросы от родителей по поводу коррекции речи детей. Поскольку такая потребность есть, мы постараемся создать для наших воспитанников условия для занятий с логопедом»,— рассказала заведующая детским садом Татьяна Гарипова.

За безопасность родителям малышей тоже не стоит беспокоиться: вход на территорию учреждения осуществляется через домофонную систему, в самом детском саду установлены камеры видеонаблюдения и имеется круглосуточная охрана.

Кроме того, здание адаптировано для маломобильных групп населения: на входе установлен пандус, также имеется грузопассажирский лифт.