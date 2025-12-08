В центре Челябинска открылся музей СВО

Там будут проводить уроки патриотического воспитания для школьников

В Челябинске на Кировке открылся музей СВО. Первых гостей на втором этаже штаба общественной поддержки ждут уже завтра, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Это один из самых лучших музеев в стране по наполнению и экспонатам. Считаю полезным организовать туда выезды школьников на постоянной основе», — сказал глава города Алексей Лошкин.

Музей интерактивный, композиция состоит из 16 тематических зон, посвященных этапам СВО.

Мэр уверен: там можно проводить, например, «Разговоры о важном». Молодежи будут рассказывать о событиях, которые происходили во время проведения спецоперации. Экскурсоводы в новом музее — ветераны СВО, которые не понаслышке знают, о чем говорят.