В центре Челябинска открылся модульный пункт полиции

В распоряжении сотрудников появились электромобиль и электроквадроциклы

Рядом с памятником Игорю Курчатову в Центральном районе Челябинска открылся модульный пункт полиции, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

В Челябинской области работают уже шесть аналогичных строений. Такое решение является практичным, не требующим длительных временных затрат на возведение. С инициативой внедрения в регионе практики других территорий России по созданию модульных пунктов полиции выступил начальник ГУ МВД области Михаил Скоков.

«В распоряжении полицейских будут электромобиль и три электроквадроцикла, предусмотрены защитная экипировка и шлемы. Пока модульный пункт еще не начал свою работу, продумываются маршруты патрулирования. По плану пункт будет работать круглосуточно», — сообщили в городском УМВД.