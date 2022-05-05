В центре Челябинска открыли движение после аварийных работ на водоводе

В ночь на 6 мая на участке восстановят дорожное покрытие

В Челябинске в четверг, 5 мая, открыли движение на улице Коммуны на участке от Цвиллинга до Советской. Ограничение было связано с аварией на водоводе. Поврежденное дорожное покрытие восстановят будущей ночью, сообщили ИА «Первое областное» в мэрии.

«Движение открыто. В ночь рабочие будут восстанавливать дорожное покрытие», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, порыв на водоводе, принадлежащем МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», произошел 4 мая на участке между ТРК «Куба» и бульваром Славы. На месте велись аварийно-восстановительные работы.