В центре Челябинска открылась выставка к 81-летию Великой Победы

Госархив представил заявления жителей региона об отправке на фронт

К 81-летию Победы Объединенный государственный архив Челябинской области открыл планшетную выставку «Прошу считать мобилизованным...». Экспозиция появилась в центре Челябинска на Кировке — у памятника добровольцам-танкистам, сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка отражает судьбы солдат-добровольцев и мобилизованных, их боевые пути, подвиги и личные истории. На стендах можно увидеть копии заявлений об отправке на фронт, поданных в первые дни войны, краткие исторические справки о главных сражениях, в которых участвовали южноуральцы. Многие документы впервые доступны широкой публике.

Мобилизация военнообязанных 1905–1918 годов рождения началась 23 июня 1941-го. В Челябинской области военкоматы перешли на круглосуточную работу. Там собирались тысячи добровольцев. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в MAX особо отметил, что уже в первые шесть дней после начала Великой Отечественной войны — с 22 по 28 июня 1941 года — более 50 000 жителей региона ушли на фронт.

«Многие сами шли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Всего на фронт с территории современной Челябинской области ушли 388 945 человек. Каждый второй из них не вернулся домой. Разведчики, танкисты, летчики, артиллеристы — наши земляки воевали во всех родах войск и участвовали практически во всех сражениях Великой Отечественной»,— подчеркнул глава региона.

По 1 июля в Рабоче-крестьянскую Красную армию были мобилизованы 5,3 миллиона человек. Сегодня имена всех погибших и участвовавших солдат внесены в Книгу Памяти на портале «Вспомним всех поименно». На сайте можно найти имя родственника, получить архивную выписку и заказать скан-образы документов из личных дел.