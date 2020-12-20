В центре Челябинска откроют новогоднюю ярмарку

Для посетителей она будет открыта на протяжении почти двух месяцев

На следующей неделе в Челябинске на площади Революции откроется ярмарка. Таким образом, посетители смогут не только покататься на ледяных горках, но и подкрепиться выпечкой, конфетами или горячими напитками. Распоряжение об организации универсальной ярмарки в центре города подписала мэр Челябинска Наталья Котова.

«Организовать проведение универсальной ярмарки на территории площади Революции во время новогодних праздников с 25 декабря 2020 года по 20 февраля 2021 года с ассортиментом реализуемых товаров: готовая продукция общественного питания (выпечка, бургеры, горячие напитки), конфеты, подарки, игрушки, товары народного творчества»,— говорится в документе.

Всего на ярмарке предполагается организовать пять торговых мест. Еще четыре места будут выделены для предоставления культурно-развлекательных услуг.

Напомним, осенью этого года на площади Революции организовывали сельхозрынок для продажи садоводами и огородниками их продукции, а также для реализации косметики, игрушек и других товаров. Для этого были установлены павильоны в стиле «лофт», зоны со столами и скамьями, а также снопы сена. Однако ярмарка проработала недолго, и вскоре там осталось всего несколько «модных» павильонов.