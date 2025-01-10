В центре Челябинска отключат водоснабжение и перекроют дорогу

Жителей предупредили через управляющие компании

В Центральном районе Челябинска в субботу, 11 января, проведут плановый ремонт водовода. Из-за этого временно будет ограничено водоснабжение, сообщает МУП «ПОВВ».

Воду отключат на улицах Витебской (дома 1, 1а, 1б, 2, 2б, 3, 4, 4,а, 5, 15), Тернопольской (6, 6/1, 12, 21) и Энтузиастов (18, 18б и 20).

«Соответствующая информация была направлена в управляющие компании для дополнительного оповещения и предупреждения жителей»,— отмечают на предприятии.

Для ремонта сетей, находящихся под землей, перекроют участок улицы Витебской между улицами Татьяничевой и Тернопольской. После завершения ремонта сотрудники бригады службы благоустройства МУП «ПОВВ» проведут восстановительные работы.