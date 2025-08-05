В центре Челябинска ограничили движение почти на полтора месяца

На улице Советской ремонтируют теплотрассу

В Челябинске ограничили движение в районе дома № 51 по улице Советской. Участок закрыли для автомобилей до 22 часов 14 сентября для ремонта теплотрассы, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В то же время остается закрытым проезд по северной части улицы Коммуны от Советской до Пушкина. Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

Кроме того, до 6 часов утра 18 августа закрыто движение транспорта по улице Сони Кривой на участке от дома № 43 до пересечения со Свердловским проспектом.



