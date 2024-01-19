В центре Челябинска ограничили движение по пяти улицам

Все они расположены у горящего рынка «Восточный город»

В Челябинске из-за пожара на рынке «Восточный город» ограничено движение транспорта по пяти улицам, сообщает отдел пропаганды горолской ГАИ.

Движение автотранспорта временно ограничено по улицам, приближенным к эпицентру возгорания, а именно:

⁃ ул. Красная;

⁃ ул. Кирова;

⁃ ул. Братьев Кашириных;

⁃ ул. 8-го Марта;

⁃ ул. Труда.

Это необходимо, чтобы обезопасить челябинцев от последствий пожара.

Водителей просят учитывать введенные ограничения и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.

Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».

