В Челябинске из-за пожара на рынке «Восточный город» ограничено движение транспорта по пяти улицам, сообщает отдел пропаганды горолской ГАИ.
Движение автотранспорта временно ограничено по улицам, приближенным к эпицентру возгорания, а именно:
⁃ ул. Красная;
⁃ ул. Кирова;
⁃ ул. Братьев Кашириных;
⁃ ул. 8-го Марта;
⁃ ул. Труда.
Это необходимо, чтобы обезопасить челябинцев от последствий пожара.
Водителей просят учитывать введенные ограничения и заранее планировать свои маршруты.
Напомним, около шести часов вечера в центре Челябинска вспыхнул старейший вещевой рынок «Восточный город». Многим челябинцам он больше известен как Зеленый рынок. Несмотря на все веяния современности он так и остался большим базаром времен перестройки, где можно было купить дешевые вещи сомнительного производства.
Челябинская прокуратура проведет проверку по факту пожара на рынке «Восточный город».