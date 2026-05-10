В центре Челябинска ограничили движение из-за провала асфальта

Сотрудники МУП «ПОВВ» устраняют повреждение на водоводе

Сегодня, 10 мая, в Челябинске на улице Елькина на проезжей части произошел провал асфальта в районе дома № 90 из-за аварии на водоводе. Там ограничили движение транспорта до устранения повреждения, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«На участке установлены ограждения и предупреждающие знаки. Просим автомобилистов быть предельно внимательными при проезде данного участка и искать возможные пути объезда»,— прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе МУП «ПОВВ» сообщили, что на месте уже работает спецтехника, специалисты устраняют повреждение без отключения воды в близлежащих домах.