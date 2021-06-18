В Челябинске в пятницу, 18 июня, произошла просадка проезжей части на третьей полосе участка проспекта Ленина от улицы Энгельса до Володарского в направлении Лесопарковой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.
Дефект дорожного покрытия образовался на месте аварийно-восстановительных работ, выполненных МУП «ПОВВ». Движение транспорта на месте провала ограничено, яму оградили.
«В ближайшее время МУП „ПОВВ“ будут приняты меры по устранению дефекта», — добавили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.
Напомним, в начале апреля произошел крупный провал асфальта на коллекторе у дома 7 по улице Куйбышева. На восстановительные работы потребовалось более полутора месяцев, движение транспорта в районе аварии возобновили 23 мая.