В центре Челябинска ограничили движение из‑за провала на дороге

Дефект пообещали устранить в ближайшее время

В Челябинске в пятницу, 18 июня, произошла просадка проезжей части на третьей полосе участка проспекта Ленина от улицы Энгельса до Володарского в направлении Лесопарковой. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Дефект дорожного покрытия образовался на месте аварийно-восстановительных работ, выполненных МУП «ПОВВ». Движение транспорта на месте провала ограничено, яму оградили.

«В ближайшее время МУП „ПОВВ“ будут приняты меры по устранению дефекта», — добавили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Напомним, в начале апреля произошел крупный провал асфальта на коллекторе у дома 7 по улице Куйбышева. На восстановительные работы потребовалось более полутора месяцев, движение транспорта в районе аварии возобновили 23 мая.