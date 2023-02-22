В центре Челябинска ограничили движение из‑за митинга‑концерта

Рассказываем, где ввели ограничения и как долго они будут действовать

В центре Челябинска ограничили движение по двум улицам в связи с подготовкой и проведением праздничного митинга-концерта «Слава защитникам Отечества». Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение по улицам Коммуны и Энтузиастов закрыто с 6 утра и до окончания мероприятия. Общественного транспорта ограничения не коснутся.

«С 6:00 22 февраля и до окончания праздничного концерта полностью закрыто движение транспорта по улицам Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка и Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина», — уточнили в мэрии.

Кроме того, в этот промежуток времени ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и по 2-му Институтскому переулку.

Напомним, сегодня в ЦПКиО им. Гагарина состоится праздничный митинг-концерт, посвященный защитникам Отечества. Участие в программе примет Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Начало мероприятия в 15:00. Вход бесплатный.