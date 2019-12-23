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Водителей предупреждают, что в центре Челябинска на несколько дней ограничат въезд на парковку на театральной площади. Во время проведения светового фестиваля «Южно-Уральское сияние» оставить автомобиль на стоянке перед театром драмы будет невозможно.
«Въезд автомобилей на театральную площадь будет ограничен с 25 по 29 декабря в связи с проведением фестиваля», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, 25 декабря в Челябинске стартует новое световое шоу, посвященное новому году. В разных районах города будут организованы представления и установлены световые арт-объекты, а на фасаде театра драмы имени Наума Орлова будут транслироваться 3D-сказки.