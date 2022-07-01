В центре Челябинска, 4 июля, начнется ремонт теплотрассы. Движение транспорта будет ограничено по улицам Сони Кривой и Энгельса, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Первый этап начнется 4 июля и продлится до 5 сентября по улице Энгельса от дома № 43 до дома № 57. Второй этап пройдет с 19 августа до 22 августа по улице Энгельса от дома № 57 до дома № 59 по улице Сони Кривой.
«Чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города, ремонтные работы будут поделены на несколько этапов — перекрыли движение, сделали участок теплотрассы, восстановили дорожное полотно, открыли движение транспорта, затем перешли к следующему этапу», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.
В ходе ремонта заменят изношенный участок магистральных тепловых сетей диаметром 500 мм и протяженностью 442 метра: от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Последний раз ремонт тепловых сетей на данном участке теплотрассы меняли в 1998 году.
Напомним, что в Челябинске ремонт моста через железнодорожный вокзал стартует 2 июля. Путепровод Челябинск-Главный проходит над железной дорогой и соединяет Советский и Ленинский районы города. Ранее автомобилисты жаловались на плохое состояние моста. Последний капремонт объекта проводили в 2012 году.
На прошлой неделе в Челябинске завершили первый этап проектно-изыскательских работ по реконструкции Привокзальной площади. Специалисты приступают ко второму этапу проектирования, затем объявят новый аукцион — уже непосредственно на строительно-монтажные работы. Точных дат начала реконструкции в мэрии не называют.
В Челябинске завершается еще один масштабный ремонт. Движение по Ленинградскому мосту запустят 15 июля.
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