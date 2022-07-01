В центре Челябинска ограничат движения из-за ремонта теплотрассы

Дороги перекроют по улицам Сони Кривой и Энгельса

«Чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города, ремонтные работы будут поделены на несколько этапов — перекрыли движение, сделали участок теплотрассы, восстановили дорожное полотно, открыли движение транспорта, затем перешли к следующему этапу»,

— пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.