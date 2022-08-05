В центре Челябинска ограничат движение транспорта в выходные дни

На улице Воровского заменят асфальт

В выходные дни, 6 и 7 августа, в Челябинске частично перекроют движение автотранспорта на участке ул. Воровского от проспекта Ленина до ул. Елькина, сообщили в пятницу, 5 августа, в городском комитете дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся из-за работ по укладке асфальта, уточнили в КДХ.

«Просим автовладельцев скорректировать свои маршруты заранее», — добавили в комитете.

Кроме того, в ближайшие выходные вечером и ночью будет закрыто движение трамваев на улице Цвиллинга. Общественный транспорт поедет в объезд.