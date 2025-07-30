В центре Челябинска ограничат движение 1 августа для благотворительного забега

Как передвигаться по городу

В пятницу, 1 августа, в преддверии Дня железнодорожника в Челябинске состоится благотворительный забег «Достигая цели». Для этого движение в центре города ограничат с 19:00 до 21:30, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Проезд закроют по улице Цвиллинга на участке от Орджоникидзе до Лазаретной, а также по улицам Евтеева и Перовской. Движение трамваев по улице Цвиллинга на указанный период также ограничат.

Кроме того, с 6:30 утра 1 августа и до окончания забега в местах ограничений нельзя парковать автомобили.

Пути объезда автомобилистам показали на карте: