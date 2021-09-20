В центре Челябинска обрежут деревья ради редкой лиственницы

Санитарную обрезку проведут на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной

Сегодня, 20 сентября, в центре Челябинска начнутся работы по санитарной обрезке деревьев пород черемуха обыкновенная и клен ясенелистный. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, это необходимо для свободного произрастания ели колючей и даурской лиственницы.

«По результатам межведомственного совещания с участием заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, председателя комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, начальника управления развития и благоустройства городской среды Антона Алексеева, представителя управления экологии и природопользования Тимура Темирова и других, определена необходимость выполнения работ по санитарной обрезке деревьев породы черемуха обыкновенная и клен ясенелистный на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной», — уточнили в мэрии.

Работы будут проводить сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр».

Напомним, в начале сентября в центре города вырубали больные, сухостойные и аварийные деревья. Взамен в мэрии пообещали компенсационную высадку. Места определят позже.