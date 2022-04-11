В центре Челябинска оборудуют детский автогородок, где можно изучить ПДД

С начала апреля в городе произошло несколько ДТП, в которых пострадали дети

Ближе к лету на площади Революции в Челябинске разместят детский автогородок, где школьники и воспитанники детских садов будут изучать правила дорожного движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, сообщил 11 апреля на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Сегодня проведены проектные работы по поводу приобретения автогородка, который будет в мобильном варианте установлен на площади Революции для изучения детьми всех детских садов и школ Челябинска совместно с сотрудниками ГИБДД правил дорожного движения. Мы предполагаем, что установим его в мае»,— рассказал Сергей Авдеев.

По его словам, осенью автогородок разместят либо в Центре детского творчества, либо в детско-юношеском центре в Тракторозаводском районе на постоянной основе.

Кроме того, в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей к 1 июня в парке имени Пушкина планируют открыть специальный аттракцион, где дети также смогут изучать правила дорожного движения.

Напомним, с начала этого года в Челябинской области произошли десятки ДТП, в которых пострадали дети. Три аварии с участием детей в Челябинске зарегистрированы только в минувшие выходные.