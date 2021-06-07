В центре Челябинска неприжившиеся деревья заменят на новые

Не все подрядчики спешат по гарантии устранять недостатки

Администрация Центрального района проверила все растения, которые были высажены в 2020 году. Процент деревьев, которые не прижились, составил около 10. Сейчас подрядчики по гарантии должны заменить засохшие растения. Об этом на аппаратном совещании 7 июня сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Сейчас подрядчики ведут работы по замене неприжившихся растений. На пересечение улицы Володарского и проспекта Ленина ждем поставку посадочного материала. По совету специалистов в вазоны будем высаживать спирею березолистную. По елкам на Ленина, 71 с подрядчиком ведем претензионную работу. Там возникли сложности, будем предпринимать все действия, чтобы по гарантийным обязательствам подрядчик высадил деревья. Сегодня начинаем разметку под высадку деревьев в сквере Паркового-2», — доложил на аппаратном совещании Виктор Ереклинцев.

Глава Челябинска поручила администрации Центрального района ускорить работу с подрядчиками.

«По Ленина, 71 разбирайтесь. Если претензионная работа с подрядчиком не дает успеха, то уходите в суды. Но так не должно быть», — отметила Наталья Котова.

Комитетом дорожного хозяйства также ведется постоянный контроль за деревьями, высаженными в прошлом году. В ходе проверок выявляют неприжившиеся деревья, которые необходимо заменить.

Ранее подрядная организация ООО «Петербургский ландшафт» в рамках гарантийных обязательств высадила пять елей на разделительной полосе по улице Курчатова, а также две ели на транспортной развязке по улице Братьев Кашириных.