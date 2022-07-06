В центре Челябинска начали ремонт теплотрассы длиной почти в километр

Всего этим летом в городе заменят более четырех тысяч километров сетей

В Челябинске реконструируют теплосети на улице III Интернационала. Это самый длинный участок, который ремонтирует АО «УСТЭК-Челябинск» этим летом: теплоэнергетики заменят почти километр теплотрасс, а также водопроводные и электрические сети, попадающие в зону ремонта. После завершения работ сотрудники компании обещают восстановить благоустройство дворов, сообщили 6 июля в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

В этом году на улицу III Интернационала выпадает сразу два участка: от улицы Труда до Лобикова и от площади МОПРа до проспекта Ленина. На первом участке заменят 549 метров теплотрассы, на втором — 428 метров. Также заменят 459 метров водопровода и проложат новые каналы электрических сетей с выносом для столбов уличного освещения. После ремонта жители домов надолго забудут о раскопках и ограничении движения транспорта.

«Подземные инженерные коммуникации города — комплексная система, включающая в себя не только тепловые, но и кабельные, газовые или водопроводные сети Челябинска. Перед началом любого ремонта мы детально прорабатываем проект, получаем технические условия и необходимые разрешительные документы на проведение работ. Смотрим, какие коммуникации попадают в зону ремонта тепловых сетей, при необходимости меняем их»,— рассказал начальник четвертого эксплуатационного района АО «УСТЭК-Челябинск» Алексей Чесноков.

В большинстве случаев ремонт теплосетей не обходится без снятия асфальта и демонтажа бордюров. Однако в компании уверяют, что вся территория, попадающая в зону реконструкции, будет обязательно восстановлена.

Масштабные работы по ремонту теплосетей сейчас проходят на улицах Шуменской и Краснофлотской. Там старые трубы меняют на новые стальные с системой оперативно-диспетчерского контроля за утечками.

Всего этим летом теплоэнергетики заменят 14 участков тепловой сети протяженностью 4104 километра трубопроводов. На работы будет потрачено 1 миллиард 485 миллионов рублей.