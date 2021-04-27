В центре Челябинска начали очищать опоры освещения от сотни агитационных листовок

Расклейщиков объявлений в неположенных местах смогут доставлять в отделение полиции

Во вторник, 27 апреля, сотрудники МБУ «ЭВИС» производят очистку опор освещения на улицах Центрального района от массово появляющихся наклеек с текстом «Хазиев работает», передает пресс-служба администрации Челябинска.

«Администрация Центрального района обратилась в полицию с просьбой рассмотреть вопрос о поручении сотрудникам полиции, патрулирующим территории района в рамках охраны общественного порядка, производить задержание и доставление граждан, размещающих афиши и объявления в неустановленных местах, в отдел полиции „Центральный“ для составления протоколов об административных правонарушениях», — уточнили в мэрии.

Администрация Челябинска сейчас принимает решение о возбуждении административного дела за массовую расклейку агитационных листовок с надписью «Хазиев работает» на опорах освещения в центре города. Депутат Центрального района Марсель Хазиев ответил ИА «Первое областное», что его штаб не имеет отношения к расклейке этих листовок.

Накануне на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова дала поручение очистить город не только от мешков с мусором после субботников, но и очистить здания от надписей, рисунков и расклеек объявлений.