В центре Челябинска на пять дней закроют движение транспорта из‑за ремонта теплосетей

На улицах Цвиллинга и Свободы вскроют дорожное покрытие

В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов 30 июля подписал распоряжение о прекращении движения транспорта по улице Цвиллинга и улице Свободы. АО «УСТЭК» будет проводить реконструкцию теплосетей, сообщает мэрия города Челябинска.

Уже с завтрашнего дня, 31 июля, с 8 часов утра по улице Цвиллинга в районе домов № 59А и № 60 до 20 часов 4 августа будет закрыто движение транспорта. Проезд будет разрешен только трамваям. Работы на проезжей части будут идти открытым способом.

Замена теплотрассы пройдет и на пересечении улиц Евтеева и Свободы. Здесь будет полностью перекрыто движение с 8 вечера 20 августа до 6 утра 23 августа. Место работ будет ограждено от транспорта и пешеходов, по окончании дорожное покрытие должно быть восстановлено.

Напомним, в Челябинске в Ленинском районе на выходные остановят движение трамваев из‑за ремонта теплосетей.