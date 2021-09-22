В центре Челябинска на два дня ограничат движение на крупном перекрестке

На пересечении улиц Труда и Кирова начинается ремонт трамвайного переезда

В Челябинске с 22:00 среды, 22 сентября, по 22:00 24 сентября ограничат движение автомобилей на пересечении улиц Труда и Кирова. Это связано со стартом первого этапа ремонтных работ на трамвайном переезде, сообщили в мэрии.

Трамваи будут курсировать в обычном режиме. При движении в сторону центра по улице Кирова проезжую часть сократят до двух полос.

«По улице Труда по направлению к дворцу спорта „Юность“ — движение с трех полос только направо, проезд прямо — запрещен; по направлению к улице Пушкина — движение по одной полосе прямо, поворот налево на улицу Кирова — запрещен», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.





Работы будет вести компания «Строй-Сервис» в ночное время. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, всего в Челябинске в 2021 году планируют отремонтировать 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей.