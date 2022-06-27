В центре Челябинска на дороге провалился асфальт

Специалисты выясняют причину обвала

В Челябинске в понедельник, 27 июня, горожане заметили провал асфальта на улице Тимирязева. Фото с углублением в проезжей части и обозначающей его палкой появилось в социальных сетях. ИА «Первое областное» в комитете дорожного хозяйства рассказали, что причины провала устанавливаются, а само место отсыпали щебнем.

До того как на месте провала насыпали щебень, кто-то из горожан обозначил опасный участок, воткнув в него палку. По словам представителя комитета дорожного хозяйства администрации города, позже участок будет асфальтирован.

О причинах обвала станет известно позже: пока дорожники устанавливаю все обстоятельства. На участке проходят различные коммуникации. Недавно рядом с местом обрушения грунта работали службы ресурсоснабжающей организации.

Напомним, на прошлой неделе в Миассе грузовик с полным кузовом провалился под землю.