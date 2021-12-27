В центре Челябинска на домах устанавливают праздничную подсветку

Всего иллюминация появится на 23 зданиях, на пяти из них ее уже смонтировали

В Челябинске началась работа по монтажу и подключению архитектурной подсветки на домах по проспекту Ленина. Об этом 27 декабря на аппаратном совещании в администрации города сообщил замглавы по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Астахов.

«Подключено уже 5 домов, работа ведется в несколько этапов. Сейчас смонтирован верхний контур, будет еще нижний или центральный, в зависимости от проекта. Это очень кропотливая работа, которой предшествовало согласование с собственниками, 3D-моделирование. Внимательно просчитывали, чтобы подсветка не мешала людям, которые проживают в этих домах. Полностью все запланированные нами 23 дома будут оформлены до конца апреля 2022 года»,— рассказал Александр Астахов.

Первый этап монтажа и тестовое включение проведено на домах по следующим адресам: пр. Ленина, 64 и 77, ул. Энгельса, 28 и 65, ул. Володарского, 32. До конца текущей недели в этот перечень добавится дом 71А по пр. Ленина.

«Я прошу собственников рассмотреть возможность оформления домов и зданий аналогичной подсветкой. Управлением архитектуры разработана концепция, специалисты помогут быстро и грамотно все оформить. Если мы все вместе будем заниматься этой работой, наш город станет еще красивее», — отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Главный архитектор города Павел Крутолапов подтвердил, что любым инициаторам, имеющим в собственности здания, будет оказана всесторонняя помощь в оформлении и консультировании по любым вопросам. В ближайшее время вся подробная информация будет размещена на сайтах управления архитектуры и администрации города.

В Челябинске также устанавливают подсветку на зданиях культурных учреждений. В 2022 году планируется завершить подсветку всех крупных культурных заведений. Сейчас в городе светятся здания Челябинской филармонии, Исторического музея Южного Урала, Картинной галереи и Театра оперы и балета.

