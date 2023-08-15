В центре Челябинска на четыре дня ограничат движение автомобилей

Закроют улицу Цвиллинга у площади Революции

В Челябинске 16—18 и 21 августа на улице Цвиллинга будут работать геологи. В связи с этим на подъезде к площади Революции закроют движение автомобилей поочередно на четной и нечетной полосах. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сначала 16 и 17 августа будет закрыта для движения полоса на участке между проспектом Ленина и улицей Тимирязева в сторону железнодорожного вокзала. Затем 18 и 21 августа ограничение перенесут на противоположную сторону того же отрезка улицы.

Водителей просят принять во внимание эти ограничения и заранее продумать маршруты поездок.

О цели геологических изысканий не сообщается.