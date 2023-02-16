В центре Челябинска из‑за фестиваля ограничат движение транспорта

В субботу возле ЮУрГУ пройдет МетеоритФЕСТ

В Челябинске в субботу, 18 февраля, на площади возле главного корпуса ЮУрГУ состоится фестиваль, посвященный 10-летию со дня падения метеорита. В связи с этим в центре города ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне мероприятия, 17 февраля, с 7:00 до 20:00 закроют движение по 2-му Институтскому переулку от улицы Коммуны до проспекта Ленина. В субботу, 18 февраля, с 16:00 до 21:00 — по проспекту Ленина на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой.

В день мероприятия общественный транспорт будет следовать в объезд закрытого участка по следующим маршрутам:

Автобусы:

№ 2 «Мехколонна — Петра Столыпина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно — ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая, ул. Худякова;

№ 4 «Ул. Мамина — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. — Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 15 «ЧМК — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно — ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 33 «Фатеевка — Парк Гагарина»: ул. Курчатова, ул. Энгельса (обратно — ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 81 «Чистопольская — Парк Гагарина»: ул. Доватора, ул. Энгельса (обратно — ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 123 «Копейск (автовокзал) — Челябинск (Парк Гагарина)»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно — ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 483 «Старокамышинск — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно — ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая.

Троллейбусы:

№ 10 «Солнечный Берег — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина;

№ 19 «Первоозерный — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина.

Напомним, МетеоритФЕСТ состоится 18 февраля в 18:00 на площади у ЮУрГУ. Возрастное ограничение 6+. Вход свободный. Гостей ждут шоу барабанщиков и световой флешмоб.