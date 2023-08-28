В центре Челябинска до конца сентября ограничат движение на трех улицах

На участках проведут ремонт опор контактной сети

В центре Челябинска с 29 августа частично перекроют движение транспорта на трех улицах: Свободы, Тимирязева и Воровского. Ограничения продлятся до 30 сентября, они вызваны ремонтом опор контактной сети, сообщает администрация города.





В областном центре продолжается модернизация троллейбусной сети, часть работ — устройство опор контактной сети. С конца августа и весь сентябрь на трех участках проведут установку этих опор, из-за земляных работ властям пришлось частично ограничить движение транспорта на этот срок.

Итак, речь идет об участках:

на улице Свободы от проспекта Ленина до улицы Плеханова;

на улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга;

на улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Елькина.

Мэрия просит водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты.



Напомним, в Челябинске из-за ремонта контактной сети на несколько дней изменятся маршруты нескольких троллейбусов.